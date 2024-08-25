"Спека на тижні триватиме": Наталка Діденко розповіла, що практично по всій Україні буде +30°C

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона підкреслила, що протягом тижня спека в Україні зберігатиметься і вдень практично повсюди буде +30°С. Дощів наразі не передбачається, по всій території країни буде сонячна й суха погода, через що зростає пожежна небезпека.

Діденко розповіла, що в понеділок 26 серпня максимальна температура повітря становитиме +30+34°С, місцями +34+36°С.

Погода у Києві

За словами синоптикині, температура повітря у Києві зростає, тому прогнозує до +33°С, +34°С у понеділок.