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"Спека на тижні триватиме": Наталка Діденко розповіла, що практично по всій Україні буде +30°C

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2024 неділя
13:46
Суспільство Іспанія, спека у квітні

В Україні протягом наступного тижня буде спекотно, погода буде сонячною та сухою, а максимальна температура становитиме +36°С

Зміст

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона підкреслила, що протягом тижня спека в Україні зберігатиметься і вдень практично повсюди буде +30°С. Дощів наразі не передбачається, по всій території країни буде сонячна й суха погода, через що зростає пожежна небезпека.

Діденко розповіла, що в понеділок 26 серпня максимальна температура повітря становитиме +30+34°С, місцями +34+36°С.

Погода у Києві

За словами синоптикині, температура повітря у Києві зростає, тому прогнозує до +33°С, +34°С у понеділок.

  • Учора, на День Незалежності, в Україні погода була сонячною. Температура повітря у різних регіонах коливалась від +26 °C до +35 °C.

Теги:
Україна
Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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