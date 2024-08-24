Спека повертається: прогноз погоди на 25 серпня від Наталки Діденко
У неділю, 25 серпня, у всіх регіонах України буде сонячно, сухо та повернеться спека. Температура повітря підніметься до +36 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря очікується протягом дня +30...+36 °C, на півдні, сході та місцями у центральних областях - до +33...+36 °C.
"У Києві в неділю також почне підвищуватися температура повітря, завтра вже до +30 і трохи вище. Буде сонячно", - написала Діденко.
Синоптикиня також додала, що тиждень в Україні передбачається спекотним.
- На День Незалежності в Україні погода буде сонячною. Температура повітря у різних регіонах коливатиметься від +26 °C до +35 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе