Спека повертається: прогноз погоди на 25 серпня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря очікується протягом дня +30...+36 °C, на півдні, сході та місцями у центральних областях - до +33...+36 °C.

"У Києві в неділю також почне підвищуватися температура повітря, завтра вже до +30 і трохи вище. Буде сонячно", - написала Діденко.

Синоптикиня також додала, що тиждень в Україні передбачається спекотним.