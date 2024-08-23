Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День Незалежності

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей 24 серпня опадів не очікується, лише на Луганщині та Донеччині у цей день ймовірні локальні грозові дощі.

Температура повітря в Україні становитиме протягом дня +26...+30 °C, у східних областях, південній частині та на Дніпропетровщині - до +31...+35 °C.

Погода у Києві

У Києві 24 серпня погода буде сонячною та без сильної спеки, впродовж дня температура повітря сягатиме +28...+29 °C.

"Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", - додала Діденко.