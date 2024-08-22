Спека до +35 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 23 серпня
У п'ятницю, 23 серпня, у більшості регіонів України температура повітря коливатиметься від +24 °C до +35 °C. Погода обіцяє бути сухою та спекотною
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у південних, східних та в більшості центральних областей втримається сильна спека - вдень +30...+35 °C.
Водночас на заході, півночі, на Вінниччині, значній частині Черкащини та Полтавщини передбачається +24...+29 °C.
У більшості регіонів дощі не очікуються, проте увечері на Донеччині можливі локальні дощі з грозою.
Яку погоду чекати у Києві
У столиці України 23 серпня прогнозується +27 °C, також можна очікувати вітер. Крім цього, 24 серпня очікується +29 °C.
"А з неділі спека знову посилиться. Дихнути легше можна буде 1-2 вересня, температура повітря знизиться до комфортної", - додала синоптикиня.
- У найближчі три дні в Україні очікується зниження температури повітря. Проте спека повернеться вже на початку нового тижня.
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