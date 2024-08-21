"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 22, 23 та 24 серпня у Києві очікується послаблення спеки. Температура повітря знизиться до +25...+29 °C, місцями до +30 °C.

Проте в неділю та понеділок сильна спека у столицю повернеться. Стовпчики термометрів піднімуться до +35 °C, можливо й вище.

Яка погода буде 22 серпня

У четвер, 22 серпня, на сході, півдні та в більшості центральних областей очікується сильна спека - +33...+38 °C.

У західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині спека послабне до +25...+29 °C, на заході місцями до +23...+25 °C. На Сумщині, Чернігівщині очікується +30...+34 °C.

"Загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба в південній частині України та на заході подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі", - додала Діденко.