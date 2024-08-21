"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
У найближчі три дні в Україні очікується зниження температури повітря. Проте спека повернеться вже на початку нового тижня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 22, 23 та 24 серпня у Києві очікується послаблення спеки. Температура повітря знизиться до +25...+29 °C, місцями до +30 °C.
Проте в неділю та понеділок сильна спека у столицю повернеться. Стовпчики термометрів піднімуться до +35 °C, можливо й вище.
Яка погода буде 22 серпня
У четвер, 22 серпня, на сході, півдні та в більшості центральних областей очікується сильна спека - +33...+38 °C.
У західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині спека послабне до +25...+29 °C, на заході місцями до +23...+25 °C. На Сумщині, Чернігівщині очікується +30...+34 °C.
"Загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба в південній частині України та на заході подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі", - додала Діденко.
- У середу, 21 серпня, у більшості регіонів України пануватиме спекотна та суха погода. Температура повітря підніметься до +37 °C.
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