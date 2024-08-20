"Спека набирає обертів": Наталка Діденко прогнозує суху погоду та +37 °C
У середу, 21 серпня, у більшості регіонів України пануватиме спекотна та суха погода. Температура повітря підніметься до +37 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Спека в Україні набирає обертів", - пише Діденко.
За її словами, у більшості областей 21 серпня очікується +30...+35 °C, місцями, крім західних областей, +35...+37 °C. Крім цього, переважатиме суха погода.
Погода у Києві
Як повідомляє синоптикиня, у столиці України 21 серпня буде сухо сонячно і дуже спекотно - близько +35 °C.
Коли очікувати послаблення спеки
Зазначається, що 22 та 23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі. У східних та південних регіонах висока температура ще триматиметься.
"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", - додала Діденко.
- Як прогнозувалося раніше, цього тижня більшість областей України накриє спекотна погода з температурою повітря до +35 °C і вище. Стовпчики термометрів опустяться ближче до 24 серпня.
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