"Спека набирає обертів": Наталка Діденко прогнозує суху погоду та +37 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека в Україні набирає обертів", - пише Діденко.

За її словами, у більшості областей 21 серпня очікується +30...+35 °C, місцями, крім західних областей, +35...+37 °C. Крім цього, переважатиме суха погода.

Погода у Києві

Як повідомляє синоптикиня, у столиці України 21 серпня буде сухо сонячно і дуже спекотно - близько +35 °C.

Коли очікувати послаблення спеки

Зазначається, що 22 та 23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі. У східних та південних регіонах висока температура ще триматиметься.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", - додала Діденко.