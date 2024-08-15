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Головна Суспільство "Спроба "відмазати" міністра": юристка Щербан про заяви СБУ щодо сприяння Галущенка у справі його ексзаступника, звинуваченого в хабарі у $500 тис.
Ексклюзив

"Спроба "відмазати" міністра": юристка Щербан про заяви СБУ щодо сприяння Галущенка у справі його ексзаступника, звинуваченого в хабарі у $500 тис.

Ірена Моляр
15 серпня, 2024 четвер
16:58
Суспільство Герман Галущенко

Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції, зазначила, що не виключає у справі ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла, який отримав підозру у хабарі, появу нових фактів щодо причетності міністра енергетики Германа Галущенка

Зміст

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Ми були присутні на судових засіданнях з обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, і ключовий висновок полягає у тому, що органи слідства НАБУ і САП, а також прокурори не згадують про сприяння міністра енергетики Галущенка, значить, його не було. А коли СБУ, політично керований орган, каже, що було сприяння з боку міністра, але не вказує, у чому сприяння полягає, то це виглядає дуже дивно. Бо сприяння – коли ти знаєш, що у тебе працює корумпант, ти прийшов, викрив його і здав. Очевидно, цієї ситуації не було. То у чому тоді полягало сприяння? У тому, що в міністерство двері для обшуків відкрили, а не забарикадувалися?"- прокоментувала Олена Щербан.

За її словами, це спірна історія, і виглядає як бажання "відмазати" міністра, оскільки в журналістських колах, колах близьких до міністерства всі знають, що пан Хейло, заступник, якому дали підозру в хабарі, є близьким до міністра енергетики Галущенка.

"На наш погляд, це така спроба "відмазати" міністра від того, що він також має нести політичну відповідальність за цю історію. Щобільше, справу продовжують розслідувати, тому я не виключаю, що у ній будуть нові факти, які також зможуть вказувати й на причетність самого Галущенка", - резюмувала керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції.

Що передувало

Служба безпеки разом із НАБУ у Києві викрили його заступника та ще трьох спільників на хабарі у пів мільйона доларів.

Як зазначається, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. 

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївщини та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

За даними слідства, передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

12 серпня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла до 8 жовтня 2024 року з можливістю внесення застави розміром 25 млн грн.

Теги:
Україна
корупція в Україні
Енергетика
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