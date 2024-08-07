Спростить завдання для командирів Сил оборони: Зеленський анонсував запуск застосунку "Армія+"

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що 7 серпня з українськими урядовцями відбулися наради щодо Армії+, та запевнив: скоро застунок буде презентований.

"Відбулося й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск Армії+ – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все це ми представимо", - розповів президент.

За його словами, сьогодні також обговорили напрямки нової соціальної підтримки щодо бізнесу, нових робочих місць та підтримки сімей.

"Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни", - додав президент.