Спростить завдання для командирів Сил оборони: Зеленський анонсував запуск застосунку "Армія+"
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава готує запуск цифрового застосунку "Армія+", який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони, а згодом - для кожного військового
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський розповів, що 7 серпня з українськими урядовцями відбулися наради щодо Армії+, та запевнив: скоро застунок буде презентований.
"Відбулося й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск Армії+ – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все це ми представимо", - розповів президент.
За його словами, сьогодні також обговорили напрямки нової соціальної підтримки щодо бізнесу, нових робочих місць та підтримки сімей.
"Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни", - додав президент.
- 7 серпня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.
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