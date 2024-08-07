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Спростить завдання для командирів Сил оборони: Зеленський анонсував запуск застосунку "Армія+"

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2024 середа
20:10
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава готує запуск цифрового застосунку "Армія+", який спростить повсякденні завдання для командирів Сил оборони, а згодом - для кожного військового

Зміст

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський розповів, що 7 серпня з українськими урядовцями відбулися наради щодо Армії+, та запевнив: скоро застунок буде презентований.

"Відбулося й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск Армії+ – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все це ми представимо", - розповів президент.

За його словами, сьогодні також обговорили напрямки нової соціальної підтримки щодо бізнесу, нових робочих місць та підтримки сімей.

"Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни", - додав президент.

  • 7 серпня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 9 листопада.

Теги:
Україна
Президент України
Технології
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
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2024, середа
7 серпня
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