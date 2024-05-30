Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Засновника і голову інформаційного агенства "Інтерфакс-Україна" Олександра Мартиненка, який помер 28 травня, поховають на Байковому кладовищі в Києві
Про це йдеться на сайті Інтерфакс-Україна.
Вказано, що церемонія прощання з Олександром Мартиненком відбудеться 31 травня об 11:00 на Байковому кладовищі в Києві.
"Із Михайлівської площі на Байкове кладовище буде організовано поїздку кількох автобусів. Виїзд о 10:30", - йдеться у повідомленні.
Довідково: Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.
З 1987 по 1990 роки працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету. Потім протягом двох років працював кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп", а у 1992 році став головним редактором агентства "Харків-новини".
У період з 1992 по 1998 роки працював на посаді президента агентства "Інтерфакс-Україна". У 1991 році став заступником глави, а у 2001 році - консультантом Адміністрації президента України. У 1998 - 2001 роки був прессекретарем президента України.
З 2003 працював генеральним директором Інтерфакс-Україна. Окрім того, Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення з 2002 по 2003 роки. Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.
- 28 березня інформаційне видання "Інтерфакс-Україна" повідомило про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка. Йому було 64 роки.
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