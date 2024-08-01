Стартувала всеукраїнська кампанія з посилення вакцинації проти трьох хвороб

Про це інформує МОЗ.

Вказано, що медики нагадуватимуть дітям, які пропустили планові щеплення та дорослим, які не отримали ревакцинацію, про важливість щеплень та запрошуватимуть на вакцинацію. Щеплення буде безоплатним, його можна зробити у пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря.

Зо словами заступника міністра охорони здоров'я та головного санлікаря Ігоря Кузіна, в Україні рівень вакцинації проти дифтерії та правця у 2023 році був на 37% нижчий, ніж в країнах ЄС. Щеплення отримали лише 151 697 дітей.

"З 1 серпня по всій країні, за рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС, починається додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих, який триватиме до кінця року. Медична система забезпечує можливість отримати щеплення як в пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад. Тому батькам важливо перевіряти вакцинальний статус свій і дітей та в разі пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії та скорегувати графік вакцинації", - сказав він.

За мету МОЗ має вакцинувати 80% українців, які пропустили планову імунізацію проти кашлюку, дифтерії та правця.