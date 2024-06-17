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Стартував вступ до ліцеїв безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС: подробиці

17 червня, 2024 понедiлок
10:22
Суспільство Ліцеї безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС

З понеділка, 17 червня, в Україні розпочинається прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ

Зміст

Про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС. 

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язковою умовою для вступу є базова середня освіта, тобто закінчення 9-го класу школи або іншої освітньої установи. 

Перші ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС в Україні розпочнуть роботу вже з нового навчального року 

Як повідомляють у Міністерстві, вони орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників та військовослужбовців.

Заповнити форму зворотного звʼязку можна за посиланням.

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Теги:
Україна
освіта
поліція
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