Стартував вступ до ліцеїв безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС: подробиці
З понеділка, 17 червня, в Україні розпочинається прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ
Про це інформує пресслужба МВС.
Зазначається, що до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.
Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язковою умовою для вступу є базова середня освіта, тобто закінчення 9-го класу школи або іншої освітньої установи.
Перші ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС в Україні розпочнуть роботу вже з нового навчального року
Як повідомляють у Міністерстві, вони орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників та військовослужбовців.
Заповнити форму зворотного звʼязку можна за посиланням.
- 22 травня Верховна рада України підтримала законопроєкт #11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.05
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе