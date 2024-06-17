Стартував вступ до ліцеїв безпекового спрямування й національно-патріотичного виховання МВС: подробиці

Про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язковою умовою для вступу є базова середня освіта, тобто закінчення 9-го класу школи або іншої освітньої установи.

Перші ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС в Україні розпочнуть роботу вже з нового навчального року

Як повідомляють у Міністерстві, вони орієнтовані на виховання патріотичної, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка у майбутньому зможе поповнити лави правоохоронців, рятувальників та військовослужбовців.

Заповнити форму зворотного звʼязку можна за посиланням.