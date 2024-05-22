Рада ухвалила в цілому проєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки
У середу, 22 травня, Верховна рада України підтримала законопроєкт #11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що відповідний проєкт підтримали 297 депутатів.
Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку - вона реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти.
Натомість заклади освіти мають мати ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.
"Програми з навчального предмета "Захист України" розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони", - заявляє нардеп.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Україні потрібен закон про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту.
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