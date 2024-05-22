Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Рада ухвалила в цілому проєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

Рада ухвалила в цілому проєкт щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

22 травня, 2024 середа
11:16
Суспільство Верховна Рада

У середу, 22 травня, Верховна рада України підтримала законопроєкт #11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

Зміст

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що відповідний проєкт підтримали 297 депутатів.

Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку - вона реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти. 

Натомість заклади освіти мають мати ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання. 

"Програми з навчального предмета "Захист України" розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони", - заявляє нардеп.

  • Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що Україні потрібен закон про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту.
Теги:
Україна
Верховна Рада
освіта
Читайте також:
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
20 травня, 2024 понедiлок
У Ірані назвали причину авіакатастрофи гелікоптера з Раїсі
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
21 травня, 2024 вiвторок
Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
Радбез ООН
21 травня, 2024 вiвторок
Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
22 травня
11:12
Вєрка Сердючка
Після скандалу з російськомовними піснями на концерті в Києві Сердючка переспівала свій хіт українською
11:09
Ексклюзив
Допоки Шольц буде канцлером навряд чи Україна отримає Taurus, - аналітик Умланд
11:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 травня: скільки коштують долар і євро
11:05
Верховна Рада
У Раді зареєстрували закон про створення ТСК щодо використання коштів на фортифікації та дрони для ЗСУ
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія почала ядерні навчання, щоб продемонструвати силу та як новини про насильство руйнують виборчу кампанію Макрона в ЄС. Акценти світових ЗМІ 22 травня
10:55
Ілюстративне фото
У Миколаєві зменшили кількість автобусів через мобілізацію водіїв
10:33
Оновлено
прапор Палестини
Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину. Ізраїль відкликає послів
10:28
КНДР, Північна Корея
Попри рішення ООН: РФ і КНДР поглиблюють співпрацю в науці та технологіях
10:26
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт може з'явитися у новому фільмі Marvel: заява продюсера Рейнольдса
10:20
Новини компаній
Компанія Ferrexpo за 2023 рік сплатила понад 1,9 млрд грн податків і зборів
10:19
Допомагав Росії у захопленні Вовчанська: СБУ затримала підозрюваного
10:18
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Безпілотник, який нагадує ракету: Згурець про приманки, які Україна інтегрувала на МіГ-29
10:12
Оновлено
Ірландія
ЗМІ: Ірландія 22 травня оголосить про визнання Палестинської держави, до цього може доєднатися ще кілька країн
10:08
Бізнес, економіка під час війни
Попри війну ВВП України у квітні зріс на понад 4%, - Мінекономіки
10:07
Оновлено
рф пошкодила дитсадок
РФ пошкодила дитсадок на Харківщині: є постраждалі
10:04
Морські дрони
Морські дрони СБУ відтепер оснащені системами "Град", - ЗМІ
10:00
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Чи мусять жінки служити у війську?
09:28
Володимир Зеленський і Пол Йонсон
НАТО знадобиться до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу в озброєнні України, - міністр оборони Швеції
09:27
Донеччина
РФ увечері 21 травня вдарила ракетою по Покровську: постраждала дитина, її батьки загинули
09:16
Ексклюзив
пожежі на ворожих складах Луганщина
Влучання було потужним: голова ОВА Лисогор про знищення штабу окупантів на Луганщині
09:04
На фото: актор Меттью Перрі
Поліція розслідує, хто продав Меттью Перрі кетамін, який став причиною смерті зірки "Друзів"
09:00
Новини компаній
Під звуки скрипки випускники станцювали шкільний вальс на залізничному вокзалі Києва
08:47
Естонія
МЗС Естонії заявило про виділення понад пів мільярда євро на гуманітарну допомогу Україні
08:37
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росіяни атакували енергооб'єкти Шостки й Конотопа: Суми були знеструмлені
08:18
електроенергія
На київській Оболоні частково немає світла: причина
08:02
Марі-Агнес Штрак-Циммерман
У бундестазі розкритикували Шольца та Макрона через недостатню кількість допомоги для України
08:00
OPINION
Костянтин Корсун
Влада мріє про єдиний телемарафон у смартфоні
07:59
Пожежа на Київщині
На Київщині увечері загорівся приватний будинок: загинули 3 людини, серед них - дитина
07:43
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ вивела у Чорне море 3 військові кораблі, в Азовське - один: чи є серед них ракетоносії
07:36
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
У Пентагоні відреагували на заклики України дозволити бити американською зброєю по території РФ
07:30
втрати окупантів
Засіб ППО, 41 артсистема та 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:28
шахеди, ППО, ЗСУ
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 24 російські "шахеди"
07:22
Джо Байден
Байден і Трамп перемагають на праймериз в Орегоні
06:55
Анонс
Баєр, Байєр, Ліга Європи
"Аталанта" - "Баєр": де та коли дивитися фінал Ліги Європи
06:52
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністра оборони Італії знову госпіталізували: причина
06:40
Дональд Туск
Туск звинуватив РФ у спробах незаконного переправлення тисяч мігрантів до Європи
06:32
Путін
Кремль продовжує залякувати світ ядерною зброєю: ISW назвав мету РФ
06:18
Артилерія ЗСУ
Українські артилеристи мають достатню кількість снарядів для відбиття атак на Харківщині, - Reuters
05:55
Білий дім
Конгресмени-республіканці критикують Білий дім за військову допомогу Гаїті, яку можна було б надати Україні
04:59
Фінляндія, кордон з РФ
У Фінляндії заявили, що закон про боротьбу з міграцією не пов'язаний з відкриттям кордону з РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV