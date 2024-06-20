Стратегія розвитку відновлювальної енергетики й підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський 20 червня провів Ставку головнокомандувача, рішеннями якої уряду доручено розробити умови, які спростять встановлення сонячних панелей та акумуляторів з пільгами й кредитними програмами
Про це він повідомив у Telegram.
Український лідер зауважив, що Ставка присвячувалась темі енергетичної безпеки, акцентувавши: держава активно готується до наступного опалювального сезону.
"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами. Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави", - розповів Зеленський.
Водночас президент додав, що обласним військовим адміністраціям доручено проконтролювати на місцевому рівні, аби в лікарнях та школах з’явились сонячні панелі, смартлічильники й установки зберігання енергії.
"Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - резюмував Зеленський.
- 19 червня стало відомо, що Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт потужностей для нормального проходження опалюваного періоду.
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