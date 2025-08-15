Стрес впливає на біологічний стан і зменшує тривалість життя, - психотерапевт Кечур

Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур.

"Найперше стрес і всі ці емоційні гойдалки впливають на нас біологічно. Ми просто з вами менше проживемо. Точно ми могли б більше прожити, якби не піддавались на такі інтенсивні коливання. Фактично, це самоотруєння гормонами. Якщо в нас стрес, то рівень адреналіну й кортизолу зростає. Наше тіло реагує також на стреси, які ми переживаємо внаслідок війни. Саме тому сьогодні спостерігається збільшення різних онкологічних, судинних та імунних захворювань", - пояснив Кечур.

Психотерапевт наголосив, суспільство має адаптуватись до нових реалій, а люди - навчитись довіряти одне одному.

"З часом рівень захворюваності буде зростати. Ми не зроблені з заліза, а тому наслідки будуть. Тіло реагує також. Ми не тільки емоційно виснажуємось, а й тілесно. Втім варто зауважити, що нам потрібно змінити весь цей дискурс, бо коли війна триває пів року, то все можна скасувати й сконцентруватись тільки на ній. Однак якщо війна триває довше, потрібно адаптовуватись, і якщо хтось хоче відсвяткувати весілля, то це потрібно робити. Це передбачає довіру. Тобто ми, як суспільство, довіряємо тим людям, які сьогодні танцюють, а завтра будуть щось робити важливе для країни", - додав він.