Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків

"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків

Тетяна Яворська
1 вересня, 2025 понедiлок
17:28
Суспільство кордон на Львівщині

Інформаційні повідомлення, які з 28 серпня активно поширювала російська пропаганда про те, що відбувається масовий відтік громадян, віком від 18 до 22 років, про штурми кордонів чи формування черги з охочих виїхати, є брехливими. В останні дні більше людей в'їжджає в Україну, ніж виїжджає з неї

Зміст

Про це у коментарі для Еспресо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба наводить дані, не поділяючи на вікові категорії – це стосується і 18-22 річних, і 30-річних, і 40-річних. Але наші інспектори у кожному пункті пропуску приділяють увагу аналізу, наскільки збільшився потік цієї категорії громадян і наскільки активно чоловіки цієї групи перетинають кордон. Можу відразу визначити – ті інформаційні повідомлення, які з 28 числа активно поширювала російська пропаганда, про масовий відтік громадян, масовий перетин і штурми кордонів, формування черги з охочих виїхати – все це брехня. 28 серпня, коли набрала чинності постанова Кабміну і надали дозвіл на перетин кордону чоловіків 18-22 років включно, не лише ця категорія чоловіків була на кордоні, хоч вона і справді була присутня. Жодного збільшення пасажиропотоку не відбулось", – пояснив Андрій Демченко. 

На пасажиропотік впливав літній період. У вересні, кажуть прикордонники, також перетин на кордоні може триматись на досить високому рівні. 

"Для прикладу, 28 серпня кордон перетнуло 127 тис. громадян, як на в'їзд так і на виїзд. Днем раніше – 27 серпня пасажиропотік був на такому ж самому рівні. Але і 28, і 29, і 30, і 31 – йде перевага на в'їзд в Україну. Тобто більше українців повертаються", – наголосив він. Така ж сама ситуація була і в 2024 році.

За словами прикордонників, аналіз спостережень на пунктах пропуску показує, що  категорія громадян від 18 до 22 років включно, якій тепер дозволено перетинати кордон у час дії воєнного стану, також перетинає кордон, як на виїзд з України, так і на в'їзд.

"Ті люди, яких ми бачили з повідомлень у ЗМІ чи безпосередньо спілкувавшись з ними, здебільшого хотіли чи відвідати своїх родичів, чи, навіть, просто перевірити, як діятиме на практиці така норма. Зараз, бачимо, вони вже повертаються. Тобто, рух є, але суттєвого збільшення цієї категорії громадян не спостерігається", – розповів Андрій Демченко.

Кого з категорії 18-22 років не випустять попри зміни до Правил перетину державного кордону

Якщо розтлумачити, як і з яким документами можуть перетинати кордон чоловіки 18-22 років, то необхідно мати закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, яким може бути в паперовій або електронній формі. З цими документами надається право на перетин кордону. Але щодо чоловіків цієї вікової категорії також діють і обмеження. 

"Йдеться про осіб, які працюють в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, що передбачено пунктом 2.14 правил перетину кордону. Для такої категорії громадян, які і раніше, перетнути кордон можна лише за умови виїзду виключно у службове відрядження. Треба також не забувати про моменти, які можуть встановлюватись до особи рішенням суду, або інших державних органів щодо  заборони виїзду. Тобто, якщо стосовно людини є обмеженнями на виїзд – наприклад, якщо вона є у розшуку згідно з інформацією бази даних", – кажуть прикордонники.

Демченко зазначив, що від початку дії пропуску осіб віком 18-22 років, вже була зафіксована невелика кількість відмов для них. Утім, йдеться про одиничні випадки. 

"Кілька осіб обіймали посади у органах державної влади і могли виїхати лише у службове відрядження, кільком особам було відмовлено в виїзді, бо, власне, вони були у розшуку", – пояснив речник ДПСУ.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Держприкордонслужба
