Тепло, наче в травні: в Україні зафіксували два температурні рекорди

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, останній день березня у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.

Так, 31 березня максимальна температура повітря досягла +25,3°C, побивши на 2,9°C попередній рекорд показника, зафіксований цього дня у 1968 році.

Окрім цього, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +16,9°C, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°C.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня", - зазначили в обсерваторії.