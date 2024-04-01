Тепло, наче в травні: в Україні зафіксували два температурні рекорди
У неділю, 31 березня, в українській столиці зафіксували два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі 23 травня
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, останній день березня у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.
Так, 31 березня максимальна температура повітря досягла +25,3°C, побивши на 2,9°C попередній рекорд показника, зафіксований цього дня у 1968 році.
Окрім цього, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +16,9°C, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°C.
"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня", - зазначили в обсерваторії.
- У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років.
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У суботу, 30 березня, польські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру. Метеостанція в Тарнові показала +26,4 °C.
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У неділю, 31 березня, в центральній частині Токіо метеорологічне агентство Японії зафіксувало найвищу від початку спостережень температуру для березня +28,1 °C.
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