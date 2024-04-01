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У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня

1 квітня, 2024 понедiлок
06:57
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У неділю, 31 березня, в центральній частині Токіо метеорологічне агентство Японії зафіксувало найвищу від початку спостережень температуру для березня +28,1 °C

Про це повідомляє Kyodo.

За даними Японського метеорологічного агентства, максимальна температура була зафіксована о 13:32 за місцевим часом в токійському районі Чіода, що стало рекордним показником температури в березні з моменту початку збору даних у 1876 році.

Максимальна температура для центральної частини японської столиці в цьому місяці становила +25,3°C, вона була зафіксована 10 березня 2013 року.

Крім того, агентство заявило, що в передмісті Токіо Фучу вдень було зафіксовано +28,6 °C.

У інших містах Японії температура також сягала +25°C або вище, що агентство назвало "літнім днем".

  • У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років.

  • У суботу, 30 березня, польські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру. Метеостанція в Тарнові показала +26,4 °C.

Теги:
Японія
екологія
глобальне потепління
клімат
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