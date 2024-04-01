У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня
У неділю, 31 березня, в центральній частині Токіо метеорологічне агентство Японії зафіксувало найвищу від початку спостережень температуру для березня +28,1 °C
Про це повідомляє Kyodo.
За даними Японського метеорологічного агентства, максимальна температура була зафіксована о 13:32 за місцевим часом в токійському районі Чіода, що стало рекордним показником температури в березні з моменту початку збору даних у 1876 році.
Максимальна температура для центральної частини японської столиці в цьому місяці становила +25,3°C, вона була зафіксована 10 березня 2013 року.
Крім того, агентство заявило, що в передмісті Токіо Фучу вдень було зафіксовано +28,6 °C.
У інших містах Японії температура також сягала +25°C або вище, що агентство назвало "літнім днем".
- У неділю, 24 березня, міська обсерваторія Гонконгу зафіксувала найвищу температуру в березні за останні 140 років.
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У суботу, 30 березня, польські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру. Метеостанція в Тарнові показала +26,4 °C.
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