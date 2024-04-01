У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня

Про це повідомляє Kyodo.

За даними Японського метеорологічного агентства, максимальна температура була зафіксована о 13:32 за місцевим часом в токійському районі Чіода, що стало рекордним показником температури в березні з моменту початку збору даних у 1876 році.

Максимальна температура для центральної частини японської столиці в цьому місяці становила +25,3°C, вона була зафіксована 10 березня 2013 року.

Крім того, агентство заявило, що в передмісті Токіо Фучу вдень було зафіксовано +28,6 °C.

У інших містах Японії температура також сягала +25°C або вище, що агентство назвало "літнім днем".