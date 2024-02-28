Тероризував мешканців Одеси під виглядом правоохоронця: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій. Чоловік вчиняв розбійні напади на мешканців міста під виглядом правоохоронця. Фігурант використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

"Під час "нальоту" фігурант намагався відібрати у потерпілого 50 тис. американських доларів, які чоловік зібрав для українських захисників. За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у день пограбування чоловік під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Потім підозрюваний вдягнув балаклаву, дістав зброю і приставив її до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.