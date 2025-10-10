Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу

Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу

Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
12:27
Тетяна Чорновол

У п'ятницю, 10 жовтня, Тетяна Чорновол заявила, що відмовляється від негайного повернення до Верховної Ради та ще рік продовжуватиме військову службу

Зміст

Про це Чорновол повідомила у facebook

"В часи війни яка є найбільшою загрозою нашої державності я прийняла рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з прийнятим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань, від Верховного головнокомандувача я ще не отримала...Ну, зрештою я лише командир взводу. Однак моя бойова робота, як бойова робота кожного солдата на лінії бойового зіткнення зараз дуже важлива", - сказала Чорновол. 

Вона наголосила, що нараз, головною проблемою країни є мобілізація, а на фронті дуже не вистачає військових. 

"Ганебне "ухилянство" облагороджується політичними гаслами:" хай спочатку депутати підуть". Я демонструю приклад, що я депутат вибираю не парламентську залу, а службу в армії", - написала Чорновол. 

Водночас вона додала, що не склала депутатських повноважень. 

"Я звернулася до ЦВК, дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є рік, щоб ми перемогли агресора і я отримала моральне право залишити фронт", - підсумувала Чорновол.  

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол - журналістка-розслідувачка, громадська активістка і учасниця Революції Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання. Наразі вона є військовослужбовицею, з 2022 року боронить Україну на фронті.

У ВР минулого скликання Чорновол входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Перед депутатською каденцією вона також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

У звʼязку з вбивством члена фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія Чорновол отримала можливість стати народною депутаткою. 

