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Топ-7 трендів сезону весна-літо, що мають бути в гардеробі у кожної

31 травня, 2024 п'ятниця
18:42
Суспільство Головні тренди сезону весна-літо 2024

Найбільш актуальні тренди сезону весна-літо 2024, які знайдуть своє місце в гардеробі кожної жінки

Зміст

Кожен новий сезон — це своєрідний відбиток часу, в якому стилісти, дизайнери та фешн-гуру задають цікаві тренди. Весна-літо 2024 не стала винятком та пропонує нам чимало захоплюючих ідей для оновлення гардеробу та втілення нових образів.

Футболка поло

Футболки поло повертаються як стильний елемент гардеробу. Вони поєднують комфорт і елегантність, ідеально підходять для створення спортивних та повсякденних образів. Одягайте їх з джинсами, спідницями або шортами для створення свіжого, сучасного вигляду.

Miu Miu зараз займає провідні позиції в індустрії моди, а в новій колекції весна-літо 2024 вони запропонували носити скромні сорочки поло у поєднанні з чоловічими шортами, мініспідницями, які мають рюші та сукнями з золотою ниткою, як зазначають у Vogue UA

Цікава тенденція на створення незвичних образів із цими поло також простежувалась у колекціях інших відомих брендів, таких як Dries Van Noten, Chanel, DSquared2 та The Row.

Фото: Gucci, Miu Miu, Victoria Beckham

Квіткові мотиви

Флористичні візерунки продовжують бути в моді. Якщо ви й досі вагаєтесь купити щось із анімалістичним візерунком чи квітковим, обирайте другий варіант.

Сукні, спідниці та топи з квітковими принтами, 3D-аплікації та інші об'ємні деталі, які імітують квіти, допоможуть створити романтичний та стильний образ. Колекції від Alexander McQueen, Del Core та Sportmax пропонують безліч ідей для натхнення. У значній частині колекцій, саме троянди стали головним об’єктом.

Фото: Del Core, Balmain, Roberto Cavalli

Прозорі спідниці

Прозорі спідниці стали важливим елементом сучасної моди, створюючи унікальну комбінацію елегантності та сексуальності. Вони можуть варіюватися від ледь помітних напівпрозорих тканин до повністю прозорих матеріалів.

Для більш стриманих образів можна використовувати багатошарові спідниці або комбінувати прозорі елементи з непрозорими. Це додає легкості та романтичності, підходить для повсякденного носіння та навіть для офісу. Так, Sacai, Carven, Louis Vuitton та Prada пропонують більш стримані варіанти, де прозорість поєднується з класичними елементами, бомберами або довгими сорочками, створюючи елегантні та вишукані луки, які підходять для різних ситуацій.

Натомість Givenchy, Acne Studios, Carolina Herrera та інші модні будинки пропонують більш відверті стилізації, де прозорі спідниці використовуються для створення сміливих та досить сексуальних вечірніх образів.

Фото: Колаж Еспресо TV (Prada, 16Arlington)

Білі сукні

Білі сукні завжди залишаються поза часом, символізуючи чистоту та елегантність. Вони можуть бути як невимушеними і повсякденними, так і вишуканими.

Легкі, прозорі, вишиті, із обробкою та декоративними елементами – безліч варіацій білих суконь було представлено на показах дизайнерів. Хоча цей колір у весняно-літніх колекціях можна було побачити на костюмах, спідницях, блузах, проте найбільше його вподобали дизайнери у сукнях.

Біла сукня — це універсальний елемент, який завжди буде актуальним. Підходить для будь-якої події та легко комбінується з різними аксесуарами, дозволяючи створювати безліч стильних образів.

Важливо зауважити, що білий був присутній як у теплих відтінках, які дещо переходили в ніжно-рожевий, так і в більш холодних варіантах, що додають образу свіжості.

Фото: Колаж Еспресо TV (Michael Kors, Prada, Acne Studios)

Короткі шорти

Шорти є невід'ємним елементом літнього гардеробу, оскільки поєднують комфорт і стиль. Вони можуть бути різноманітними за матеріалами, кроєм і призначенням, що робить їх універсальним вибором для різних ситуацій.

Багатий асортимент спідниць, класичних брюк та суконь продемонструвати на теплий сезон дизайнери. Проте в колекціях весна-літо 2024 світові модні бренди звернули особливу увагу на шорти, а саме, на короткі варіанти з високою талією.

Виявляється, мінішорти — це той елемент гардеробу, який можна адаптувати до різних ситуацій і стилів. Як зазначають в Elle, модні будинки Prada та Dolce & Gabbana демонструють, що шорти можуть бути частиною офісного або ділового образу, поєднуючи їх із піджаком та ременем. Легкі та зручні образи для відпочинку біля моря або басейну, представлені у колекціях Hermes та Casablanca.

Денім та шкіра також не залишись осторонь та стали родзинкою для щоденних образів із короткими шортами. Gucci і Versace показують, як створити стильний лук на кожен день.

Фото: British Vogue

Стиль 90-х

Вже не перший рік можна спостерігати тенденцію дизайнерів до відтворення естетики 90-х у своїх нових колекціях, і цей сезон не виняток. Повернення до мінімалізму і стриманості, які були характерні для моди цього періоду, простежувались у багатьох колекціях. Придивіться до об'ємних піджаків, речей сірого кольору, максі сукні та джинсів прямого крою — це лише деякі з основних елементів стилю 90-х, які варто враховувати при створенні образів.

На подіумах цього сезону стиль 90-х відбився у колекціях Tod’s, Max Mara, Theory, Proenza Schouler, Gucci, Michael Kors, Bottega Veneta та інші.

Фото: Колаж Еспресо TV (Tod’s, Max Mara, Versace)

Різноманіття деніму

Розмаїття деніму надає нам безліч повсякденних варіантів для створення стильних образів у цьому сезоні. Особливу увагу приділяють моделям джинсів кльош, мішкуватих форм, зі стрілкою та з неочікуваними об'ємними деталями.

Такі джинси варто комбінувати з базовими або яскравими кольорами, шкіряним одягом або іншими джинсовими речами, створюючи total look. Ці речі допомагають виразити нам свій унікальний стиль та індивідуальність.

Фото: Колаж Еспресо TV (Gucci, Stella McCartney, Bally)


 
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