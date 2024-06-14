Неочікуване повернення платформи: Трендові варіанти взуття на літній сезон-2024

Літо 2024 року обіцяє бути сповненим нових модних тенденцій у світі взуття. Від класичних моделей до екстравагантних варіантів — цього року дизайнери представили широкий асортимент, який задовольнить найвибагливіші смаки. Нижче ми розглянемо найактуальніші моделі, які варто врахувати при виборі літнього взуття.

Взуття з платформою

Платформа повертається на піку моди цього літа. Високі сандалі на платформі не тільки додають кілька сантиметрів зросту, але й роблять образ стильним та виразним. Таке взуття ідеально підходить для створення яскравих літніх луків, поєднуючи комфорт і елегантність.

Як зазначають в матеріалі Elle, багато дизайнерів презентували цікаві варіанти на цю тему. Versace та Luisaviaroma показали моделі взуття, що мали широкі та високі підбори, Roberto Cavalli — босоніжки на високій танкетці, а Gucci — продемонстрували свої надзвичайно популярні лофери, але з цікавою модифікацією у вигляді високої платформи. Studio Amelia презентувала мінімалістичні босоніжки на незвичній танкетці із тоненькими ремінцями.

Фото: Колаж Еспресо TV (Giuseppe Zanotti, Roberto Cavalli)

В'єтнамки

Так, саме в'єтнамки стали незамінним елементом літнього гардеробу цього року. Вони підходять для пляжного відпочинку, басейну або прогулянок містом. У 2024 модні дизайнери пропонують в'єтнамки в різноманітних кольорах та варіантах, ви можете обрати класичні шльопанці або моделі, що виконані у вигляді босоніжок. Такі моделі чудово пасуватимуть до тренчів, максі-спідниць та сарафанів, як зазначають у Vogue. Це взуття забезпечуватиме максимальний комфорт у спекотні дні.

Тонкі ремінці, невимушені та мінімалістичні дизайни ви можете знайти в колекції PRADA, Cornetti, Anthropologie та інших.

Фото: Getty Images (Софія Річі та Дженніфер Лоуренс)

Елегантні босоніжки з ремінцями

Босоніжки з тонкими ремінцями продовжують завойовувати серця модниць. Мінімалістичний дизайн робить їх універсальними, підходящими як для повсякденного носіння, так і для урочистих подій.

Ці моделі взуття відзначаються чистотою ліній та витонченістю, що надає їм елегантний вигляд. Вони чудово підходять для створення стриманих, але стильних образів, незалежно від того, поєднуєте ви їх з денімом чи з легкою сукнею. Можете також звернути увагу на моделі з високими підборами та на плоскій підошві.

Мюлі

Мюлі – це стильне і зручне взуття, яке вже декілька сезонів поспіль утримує лідируючі позиції в модних показах. Вони характеризуються відкритою п'ятою, що робить їх ідеальними для літнього періоду. У 2024 році мюлі знову будуть у тренді, пропонуючи широкий вибір моделей для будь-якого випадку – від повсякденного до офіційного. Це взуття може бути на плоскій підошві або на підборах, що робить їх універсальним вибором для різних випадків.

На модних показах цього сезону можна було спостерігати різноманітні варіації мюлей: від варіантів на пласкій підошві з носком, стилізованим під чоловічі туфлі, як у колекції Victoria Beckham, до загострених моделей на невисоких підборах, представлених дизайнерами Altuzarra, Prada, Luisaviaroma та Stella McCartney.

Фото: Колаж Еспресо TV (Prada, Versace)

Босоніжки з кільцем

Ще один тренд цього сезону, що порадує всіх модниць, які обожнюють зручне повсякденне взуття – це ring sandals. Ці босоніжки мають плоску підошву, але головний елемент – це кільце або ремінець на великому пальці, що зазвичай доповнений елементами золотого, рідше сріблястого, кольору. Як зазначають в Glamour, такі босоніжки часто обирають завдяки їх позачасовій естетиці, що інтегрує традиційні елементи римських босоніжок із сучасними тенденціями та декоративними деталями. Такий стиль взуття відображає баланс між класичними та сучасним, надаючи образу витонченості та стилю.

Босоніжки можуть бути виконані з різних матеріалів, включно із м'якою шкірою або атласом, що дозволяє легко поєднувати їх з різними образами – від повсякденного до більш формального.

Фото: Колаж Еспресо TV (Tory Burch, Michael Kors, Loewe)