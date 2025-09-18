Тривожні кнопки, огорожа і заборона приходити з тваринами: що передбачає законопроєкт про посилення безпеки у школах

Верховна рада 18 вересня ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти



"Документ зобов’язує засновників і керівників шкіл вживати комплекс заходів для недопущення або припинення загроз учасникам освітнього процесу. Серед них - огородження територій навчальних закладів, встановлення технічних засобів охорони та тривожної сигналізації для термінового виклику поліції. Також передбачається визначення правил перебування сторонніх осіб на території шкіл, а дотримання цих правил стане обов’язковим для всіх", – повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Відповідно законопроєкту, за безпекові заходи відповідатимуть керівники закладів середньої освіти, які повинні вжити комплекс заходів "за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених законодавством". Йдеться про такі заходи:

визначення правил перебування осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти;

огородження території закладу загальної середньої освіти;

облаштування закладу загальної середньої освіти технічними засобами охорони термінового виклику поліції.

Хто може перебувати на території школи

Правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу середньої освіти ухвалює педрада закладу загальної середньої освіти та затверджує керівник після погодження з засновником (засновниками).

Доступ осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію та в приміщення закладу загальної середньої освіти можливий виключно з дозволу керівника школи, крім посадових осіб під час виконання повноважень, визначених законом.

Законопроєкт забороняє перебування на території та в приміщеннях закладу шкіл осіб:

з явними ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

з небезпечними предметами і речовинами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

з тваринами (крім таких, що використовуються в освітньому або виховному процесі). 6. Положення, передбачені частиною четвертою та п’ятою цієї статті, не застосовуються до об’єктів фонду захисних.

Водночас перелічені обмеження не застосовуватимуть до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти. Тобто у шкільні укриття під час тривог повинні пускати усіх – і з тваринами, і у стані алкогольного сп’яніння.

Вимоги до шкільних охоронців

Законопроєкт також встановлює обмеження осіб, які можуть працювати охоронцями у школах. Зокрема, для охорони закладів загальної середньої освіти не може бути залучена особа: