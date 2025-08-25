"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років

Про це у коментарі Еспресо заявив голова Офісу Міграційної політики Василь Воскобойник.

"Прослідкуємо послідовність. Президент заявив про те, що потрібно дозволити молоді до 22 років виїздити за кордон. Пан Федір Веніславський, який вніс цей законопроєкт, заявив що майже до 24 років наша молодь може виїздити за кордон. На мій погляд, це сигнал для суспільства про те, що ми виходимо на певний трек, пов'язаний або з перемир'ям, або з закінченням військових дій. Тому вже зараз влада намагається знайти механізми, які дозволять потроху піднімати завісу, котра в нас є на кордонах", – каже Василь Воскобойник.

За словами експерта, тримати постійно зачинені двері для виїзду людей не дуже доцільно, але при цьому повністю зняти бар’єр, який є нині (заборона на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років) також не можна.

"У будь-якому випадку, це правильні кроки, які робить влада аби давати надію суспільству, що військові дії потроху будуть притухати. Цей крок дозволяє суспільству замислитись про не таке жахливе майбутнє", – каже Василь Воскобойник.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначають, що через заборону на виїзд з України з 18 років, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також, за даними авторів законопроєкту, є зростає кількість старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.

Водночас на думку Василя Воскобойника, навіть цей законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам, яким не виповнилось 25 років, з’явився до початку вступної кампанії, це не означає, що більше випускників-хлопців обрали б українські виші замість іноземних.

"Це залежить від кількох питань. Насамперед чи є довіра до того, що робить влада? Друге питання, скільки часу пройде від реєстрації законопроєкту до набуття чинності. Бо ж він має пройти комітет, перше читання, друге читання підписання у президента. Зазвичай, проходить рік. Законопроєкт про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством при працевлаштуванні за кордоном, який я лобіював, був зареєстрований в жовтні 2019 року, а проголосований у другому читанні та підписаний президентом у квітні 2023 року. Тобто пройшло 3,5 роки. Але ми також пам’ятаємо про закон щодо НАБУ, який був дуже швидко прийнятий і підписаний президентом. Чи відбудеться з цим законом саме так і саме тут? Побачимо", – каже Василь Воскобойник.