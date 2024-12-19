"Це надто жорсткий контроль": Южаніна щодо меморандуму про ліміти на карткові перекази

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Насправді ми маємо всі розуміти, що всі ті функції, які зараз нібито добровільно беруть на себе банківські установи щодо додаткового контролю, мені здається, безпосередньо суперечить закону про фінансовий моніторинг і контроль за походженням грошей. У нас діє спеціальне законодавство про фінмоніторинг. У нас воно виписано на підставі європейських підходів, стандартів і директив. Тобто абсолютно все, що потрібно, уже вказано в законі. Як треба чинити з суб’єктами фінансового моніторингу, які операції контролювати, як їх контролювати. Але, здається, нашим фінансовим установам здалося цього замало. Я не впевнена, що це їхнє самостійне рішення. Мені здається, що це прямий вплив держави, державних інституцій. Ну, і оскільки ключовими гравцями у фінансовій сфері є державні банки, то вони стали ініціаторами виконання таких прохань", - зазначила Южаніна.

За її словами, для суспільства це означатиме "більший контроль" і "менше можливостей для людей".

"Ми ж знаємо, що це і наша податкова культура, і ми часом не розуміємо, наскільки будь-яка операція може викликати запитання у фінустанов, ми діємо, як треба – на власний розсуд. Тому наразі те, що, по-перше - обмеження навіть ліміту, витрачання коштів. І друге – у нас і так діє ліміт 150 тисяч з картки на картку. Чому зараз 100? Що сталося? Адже в експериментальному проєкті, який започаткував Нацбанк щодо обмеження карткових розрахунків, і так є достатньо вказівок про те, що банки мають перевіряти, моніторити походження грошей. Чи достатньо доходів, чи є розрахунки з карткових рахунків якимось підозрілими. Але зараз у цьому меморандумі, усі ці пункти дуже чітко виписані - за якими операціями будуть прослідковуватися транзакції", - розповіла народна депутатка.

Вона також наголосила, що особливо це стосуватиметься фізичних осіб підприємців.

"У мене особисто склалося враження, що щодо них є надмірне, прискіпливе, зайве ставлення, увага чи то намагання навіть припинити діяльність. Там написано в меморандумі, що якщо у тебе на початок і на кінець дня нульові залишки, а впродовж дня були операції, значить ти підозрілий, у тебе можуть зупинити фінансові операції і так далі. Або якщо там велика кількість транзакцій з однаковою сумою. Я розумію, що державі хочеться контролювати все, і ФОПи у влади викликають такі питання, що це така собі квазісистема, яка допомагає ухилятись від оподаткування, замінювати виплату оплати праці і створювати додаткове навантаження на Фонд оплати праці. Але це не так", - зазначила Южаніна.

Із цього приводу вона навела приклад Польщі.

"Сусідня Польща тримається на дрібному бізнесі, дрібних фермерах. Вони знайшли систему контролю, підходи. У них абсолютно інша градація щодо обсягів, які можуть дозволити собі дрібні підприємці, і їх будуть вважати дрібними. Тобто механізм, запущений в Польщі, не зупиняють. І він є прикладом, а наша країна не звертає на це увагу. Тому я вважаю, що підписаний меморандум – це просто надто жорсткий контроль", - наголосила народна депутатка.

Вона також висловила невпевненість у тому, що із ним впораються фінансові установи.

"Тому що я дивлюся на звіти за 2024 рік, скільки повідомлень було відправлено в фінмоніторинг щодо операцій, які викликали підозри – 1 300 000. Із цього – тільки 10% справді операції, щодо яких був проведений додатковий контроль. Все решта не стосувалися порушень чи відмивання коштів. Ось вам відповідь на питання – навіщо цей меморандум. Ймовірно, для додаткового аналізу органами контролю", - резюмувала Южаніна.