"Це той стовп, який тримає наше майбутнє": Княжицький з трибуни парламенту нагадав про шосту річницю набрання чинності Закону про мову

Трансляція опублікована на YouTube каналі нардепа Олексія Гончаренка.

"Сьогодні шоста річниця набрання чинності Закону про мову. Закону, який є одним із ключових для існування України як держави, який захищає нашу ідентичність, наше майбутнє і наш розвиток. Недаремно відразу після його прийняття вороги України, які становили собою різні псевдоопозиційні проросійські сили, намагалися оскаржити цей закон в Конституційному Суді", – нагадав Княжицький.

Він підкреслив, що Суд у своєму рішенні наголосив: захист української мови як державної є одним із ключових елементів національної безпеки.

"Закон працює. Частка української мови невпинно зростає в усіх сегментах суспільного життя і це дуже непокоїть не лише наших колаборантів, а й Росію, яка мовне питання зробила одним із ключових для обґрунтування своєї війни проти України. Вони прийшли сюди нібито захищати російську мову і дотепер вони вимагають від нас скасувати Закон про мову й запровадити російську як другу державну", – заявив нардеп.

Також він загадав про події щодо призначення нового мовного омбудсмана, якою стала Олена Івановська.

"І ми сподіваємося, що нова мовна омбудсманка буде гідно продовжувати роботу інституції, яку фактично створив і поставив на ноги Тарас Кремінь", – додав політик.

"Це той стовп, який тримає наше майбутнє, і ми маємо все зробити, щоб захистити закон і захистити українську мову", – резюмував Княжицький.