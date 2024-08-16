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Цукерки чорнослив з горіхом: чому варто обрати та де купити

Юлія Юліна
16 серпня, 2024 п'ятниця
10:00
Суспільство

Смачні шоколадні цукерки – ідеальне доповнення до кави або чаю, приємний презент для друзів та рідних

Зміст

Останнім часом можна почути, що сьогодні солодощі вже не ті, що раніше. Проте цього в жодному разі не можна сказати про цукерки чорнослив з горіхом від торгової марки "Пригощайся". Адже всі, хто їх спробував, стверджують, що і смак, і аромат, і консистенція начинки та шоколадної глазурі – ті самі. Ніби з самого дитинства або юності.

Чорнослив з горіхом: незабутній смак дитинства

Сучасного споживача складно здивувати чимось надзвичайним, коли йдеться про кондитерські вироби. Проте існують смаки настільки виразні, довершені та гармонійні, що, навіть скуштувавши одного разу, забути їх неможливо. Варто лише раз купити цукерки "Чорнослив з горіхом" торгової марки "Пригощайся", щоб прагнути зробити це знову та знову. 

Споживачі високо оцінили у відгуках саме цей сорт. І це цілком зрозуміло!

  • Начинка з якісного ніжного чорносливу зі шматочками волоського горіха, що містить безліч корисних вітамінів і мінералів, підніме ваш тонус та поверне сили посеред напруженого дня.

  • Склад цукерок – цілком натуральний, вони не містять штучних барвників, консервантів та інших потенційних алергенів.

  • Казкова ніжність шоколадної глазурі, що огортає начинку – для абсолютно гармонійного поєднання того смаку, що ви не можете забути з самого дитинства.

  • Цукерки "Чорнослив з горіхом" – справжній кондитерський шедевр, виготовлений вручну, з натхненням та з душею.

  • Надійне пакування цукерок дозволить покласти декілька штук в сумку та навіть у кишеню, аби при нагоді пригостити друзів і знайомих.

Як купити цукерки Чорнослив з горіхом?

Географія фірмових магазинів "Пригощайся" невпинно розширюється, але може статися так, що саме у вашому місті його ще не відкрили. Але це ще не привід відмовляти собі в улюблених ласощах. Заходьте до каталогу та обирайте все, що давно мріяли скуштувати. Продукцію можна замовляти в роздріб та оптом за вигідними цінами.

При оформленні оберіть найбільш зручний спосіб оплати та доставки та вкажіть у замовленні. Замовлення буде відправлене найближчим часом. Отже, за день-два ви зможете запросити друзів на чашку чаю та пригостити цукерками з неповторним, справжнім, вишуканим смаком – не гірше, ніж у дитинстві.

Теги:
Новини
Україна
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