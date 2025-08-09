У Брюсселі хочуть залучати тхорів для боротьби зі щурами

Про це повідомляє BBC.

Гризуни стали серйозною проблемою в бельгійській столиці, що змусило міську раду створити спеціальну робочу групу з боротьби зі щурами. За пропозиціями, професійний мисливець на щурів використовуватиме натренованих тхорів, щоб вистежувати тварин і виганяти їх до пасток.

"Оскільки щур є природною здобиччю для тхора, тхір здатен вигнати щурів з їхніх схованок і направити їх ближче до пасток", - розповів речник радника з питань чистоти Анаса Бен Адельмумена.

За його словами, тхорів уже використовували в деяких випадках у Брюсселі, а тепер міська рада пропонує поширити цей метод на все місто. Рішення про це очікують найближчими місяцями.

У районі Еттербек тхорів застосовують вже деякий час і отримують хороші результати. Щури, яким вдається уникнути пасток, часто лякаються запаху тхорів, що дозволяє тримати територію вільною від гризунів протягом кількох місяців.

За останні 10 років у Брюсселі майже вдвічі зросла кількість бурих щурів. Це пов’язують з м’якшими зимами, які сприяють розмноженню, а також із популярністю компостних контейнерів.

З січня робоча група здійснила понад 600 виїздів для перевірки помешкань. Її представники закликають мешканців звертатися до міської ради одразу після виявлення ознак щурів. Крім того, бюджет групи збільшили на 20% — до 65 тисяч євро, а також інвестували у розумні пастки для відлову гризунів.