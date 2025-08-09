У Брюсселі хочуть залучати тхорів для боротьби зі щурами
Влада Брюсселя розглядає можливість використання тхорів для вирішення давньої проблеми міста зі щурами
Про це повідомляє BBC.
Гризуни стали серйозною проблемою в бельгійській столиці, що змусило міську раду створити спеціальну робочу групу з боротьби зі щурами. За пропозиціями, професійний мисливець на щурів використовуватиме натренованих тхорів, щоб вистежувати тварин і виганяти їх до пасток.
"Оскільки щур є природною здобиччю для тхора, тхір здатен вигнати щурів з їхніх схованок і направити їх ближче до пасток", - розповів речник радника з питань чистоти Анаса Бен Адельмумена.
За його словами, тхорів уже використовували в деяких випадках у Брюсселі, а тепер міська рада пропонує поширити цей метод на все місто. Рішення про це очікують найближчими місяцями.
У районі Еттербек тхорів застосовують вже деякий час і отримують хороші результати. Щури, яким вдається уникнути пасток, часто лякаються запаху тхорів, що дозволяє тримати територію вільною від гризунів протягом кількох місяців.
Читайте також: Що робити, якщо дитину чи дорослого вкусив щур: поради лікаря
За останні 10 років у Брюсселі майже вдвічі зросла кількість бурих щурів. Це пов’язують з м’якшими зимами, які сприяють розмноженню, а також із популярністю компостних контейнерів.
З січня робоча група здійснила понад 600 виїздів для перевірки помешкань. Її представники закликають мешканців звертатися до міської ради одразу після виявлення ознак щурів. Крім того, бюджет групи збільшили на 20% — до 65 тисяч євро, а також інвестували у розумні пастки для відлову гризунів.
- У червні 2024 року у Львові щур вкусив дівчинку біля дитячого майданчика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе