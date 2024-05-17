У Букінгемському палаці пояснили, чому фотошоплять зображення королівських осіб 

Про це пише Daily Mail.

Куратор виставки у Букінгемському палаці, присвяченої 100-річчю королівських портретних фотографій, Алессандро Насіні висловився на захист ретушування фото. Свою заяву він зробив після суперечок навколо фотографії герцогині Уельської з дітьми, зробленої принцом Вільямом на День матері. 2 місяці тому п’ять провідних інформагенцій і фотоагентств видали цю фотографію, виявивши, що вона зазнала цифрових маніпуляцій. Пізніше Кейт зізналася, що експериментувала з редагуванням сімейного фото.

Фото: Instagram Prince of Wales/Kensington Palace

Алессандро Насіні заявив, що ретушування - від простого обрізання зображення до видалення всього фону - залишається життєво важливим інструментом у королівській портретній фотографії. Багато фотографій, які сьогодні демонструються в королівській галереї Букінгемського палацу, були відретушовані, що детально описується в примітках.

"Ретуш сама по собі завжди була частиною фотографії, насправді з самого початку фотографії. Вона дуже важлива, особливо для портретної фотографії, оскільки це творчий процес. Це не новинне фото, не репортаж, не комерційне фото. Це просто інструмент, який завжди використовувався фотографами для втілення свого бачення, естетики, у кінцевому знімку. Це частина творчого процесу. Це лише один із інструментів", - зазначив Насіні.

Виставка понад 150 фотографій відкрита для туристів до 6 жовтня і розкриває історії, що стоять за багатьма знаковими королівськими фотографіями, зробленими протягом десятиліть.