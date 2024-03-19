Після скандалу зі знімком Кейт Міддлтон: у Getty Images заявили про цифрову обробку ще одного фото
Фотоагентство Getty Images повідомило, що нещодавнє оброблене фото принцеси Уельської та дітей - не єдине відредаговане фото королівської родини
Про це пише Sky News.
Американське фотоагентство Getty Images повідомило, що фотографія покійної королеви Єлизавети II, яку Кенсінгтонський палац оприлюднив 21 квітня 2023 року, була "вдосконалена в джерелі". У Кенсінгтонському палаці зазначили, що знімок був зроблений принцесою Уельською в Балморалі влітку 2022 року.
У Getty Images заявили, що фотоагентство додало редакторську примітку до зображення, яке Кенсінгтонський палац оприлюднив до 97-го дня народження покійної королеви.
"Getty Images може підтвердити, що відповідно до своєї редакційної політики розмістила примітку редактора на роздатковому зображенні про те, що зображення було цифрово покращене в джерелі", - ідеться в заяві фотоагенції.
Рішення зробити таку заяву виникло у Getty Images після того, як міжнародні фотоагенції відкликали знімок Кейт Міддлтон з дітьми, поширений 10 березня в Instagram принца і принцеси Уельських. На ньому помітили ознаки цифрової маніпуляції, а сама герцогиня Кембридзька підтвердила, що "як багато фотографів-аматорів, інколи експериментує з редагуванням".
Фото: Instagram Prince of Wales/Kensington Palace
Інформагентства допускають незначне редагування фотографій, якщо це необхідно для чіткого та точного відтворення. Але серйозне редагування неприпустиме, оскільки в такому разі вони не можуть гарантувати користувачам, що зображення справжні.
Експерт з фотокриміналістики сказав Sky News, що зміни, внесені до зображення покійної королеви, є кращою роботою з редагування, ніж фотографія Кейт на День матері, і, можливо, їх робили різні люди.
Фотокриміналісти уточнили, що є щонайменше три вертикальних зрощення та різна кількість відблисків світла в їхніх очах.
Публікація Кенсінгтонським палацом фотографії принцеси Уельської з трьома дітьми призвела до появи нових теорій змови. 42-річна принцеса потрапила в лондонську клініку для планової операції на черевній порожнині 16 січня.
Востаннє її офіційно фотографували на Різдво, коли вона була на щорічній церковній службі королівської родини в Сандрінгемі, Норфолк.
Однак цього місяця було опубліковано кілька зображень принцеси. Очікується, що Кейт повернеться до офіційних королівських обов'язків лише після Великодня.
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