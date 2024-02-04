У частині Сум немає води: в чому причина
Для проведення аварійно-ремонтних робіт з ліквідації пориву на водомережі діаметром 500 мм у Сумах частково відсутнє водопостачання
Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міської.
Зазначається, що стався порив діаметром 500 мм на вулиці Родини Линтварьових. Тому з 10:30 була зупинена робота Лучанського водозабору.
Без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами: просп. Шевченка, вул. Реміснича, Металургів, Хворостянка, Британська, Революції Гідності, Гетьмана Павла Скоропадського, Новомістенська, Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці, а також урочище Баранівка.
Водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт.
- У середу, 8 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з посадовцями, під час якої визначили пріоритетне завдання у відновленні стабільного водопостачання Миколаєва - розчищення русла річки Інгулець.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе