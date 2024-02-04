У частині Сум немає води: в чому причина

Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міської.

Зазначається, що стався порив діаметром 500 мм на вулиці Родини Линтварьових. Тому з 10:30 була зупинена робота Лучанського водозабору.

Без водопостачання тимчасово залишаться будинки за адресами: просп. Шевченка, вул. Реміснича, Металургів, Хворостянка, Британська, Революції Гідності, Гетьмана Павла Скоропадського, Новомістенська, Троїцька, Псільська, Привокзальна, Бельгійська, Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці, а також урочище Баранівка.

Водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт.