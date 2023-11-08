Відновлення водопостачання Миколаєва: Шмигаль назвав пріоритетне завдання

Про це Шмигаль повідомив у телеграм.

Зазначається, що у нараді брали участь віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр екології Руслан Стрілець, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та представники Держагентства відновлення.

Шмигаль наголосив, що внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року у Миколаєві був пошкоджений водогін, який доставляв питну воду в Миколаїв. Подальші обстріли та руйнування Каховської ГЕС значно ускладнили ситуацію.

За словами прем'єра, для розв'язання цієї проблеми уряд загалом уже виділив понад 1 млрд грн.

"Під час наради заслухали запропоновані варіанти щодо налагодження стабільного водопостачання в місто, зокрема стосовно розчищення русла річки Інгулець. Це пріоритетне завдання. Готуємо виділення на це додаткових коштів". - зазначив український прем'єр.

Крім того, посадовці ознайомилися також із пропозиціями щодо будівництва технічного водогону, реконструкції водосховища. Шмигаль дав завдання вивчити таку можливість.