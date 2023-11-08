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Головна Економіка Відновлення водопостачання Миколаєва: Шмигаль назвав пріоритетне завдання

Відновлення водопостачання Миколаєва: Шмигаль назвав пріоритетне завдання

8 листопада, 2023 середа
09:25
Економіка Миколаївська область

У середу, 8 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з посадовцями, під час якої визначили пріоритетне завдання у відновленні стабільного водопостачання Миколаєва - розчищення русла річки Інгулець

Про це Шмигаль повідомив у телеграм.

Зазначається, що у нараді брали участь віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр екології Руслан Стрілець, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та представники Держагентства відновлення.

Шмигаль наголосив, що внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року у Миколаєві був пошкоджений водогін, який доставляв питну воду в Миколаїв. Подальші обстріли та руйнування Каховської ГЕС значно ускладнили ситуацію.

За словами прем'єра, для розв'язання цієї проблеми уряд загалом уже виділив понад 1 млрд грн.

"Під час наради заслухали запропоновані варіанти щодо налагодження стабільного водопостачання в місто, зокрема стосовно розчищення русла річки Інгулець. Це пріоритетне завдання. Готуємо виділення на це додаткових коштів". - зазначив український прем'єр.

Крім того, посадовці ознайомилися також із пропозиціями щодо будівництва технічного водогону, реконструкції водосховища. Шмигаль дав завдання вивчити таку можливість. 

  • Напередодні уряд Данії затвердив новий пакет допомоги Україні на суму 40 млн євро, зокрема акцентом стало відновлення Миколаєва та області.
Миколаїв
Миколаївщина
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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