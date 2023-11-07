Уряд Данії затвердив новий пакет допомоги Миколаєву на €40 млн: на що підуть кошти

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що рішення про надання пакета допомоги було ухвалено під час засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом та Данією, яке провели міністри Олександр Кубраков та Ден Йоргенсен.

Фото: Олександр Сєнкевич / телеграм

За словами Сєнкевича, надані кошти будуть спрямовані на підтримку енергопостачання та соціальної інфраструктури, а також муніципальної та громадської співпраці між двома країнами.

"У питаннях відновлення України - акцент на Миколаєві та нашій області", - наголосив мер міста.

Як зазначив Сєнкевич, міська рада також презентувала партнерам проєкти відновлення, які пропонуються до реалізації наступного року. Вони стосуються медичної галузі, сфери теплопостачання, а також безпекової складової. Окрема увага - розвитку бізнес- та інвест-партнерства між данськими й українськими підприємцями.

Крім міського голови, на засідання були присутні посол Олє Егберг Міккельсен, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та очільник обласної ради Антон Табунщик.

Фото: Олександр Сєнкевич / телеграм