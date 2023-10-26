Танки, БМП, безпілотники: Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $500 млн
Данія виділила для України черговий пакет військової допомоги. До пакета на рекордну суму в понад пів мільярда доларів зокрема увійшли танки, БМП і дрони
Про це повідомила пресслужба міноборони Данії.
До пакета у 3,7 млрд данських крон (522 082 580 доларів) в Україну увійшли БМП-2 і танки Т-72, а також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною. Це ті види техніки й боєприпасів, які затребувані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності.
"Я зустрівся зі своїм українським колегою у вівторок у Києві й отримав оновлену інформацію частково про ситуацію в Україні та частково про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі постійних переговорів з українцями було складено тринадцятий і всеосяжний пакет пожертвувань Данії", - заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
На підставі потреби України в додаткових 155-мм артилерійських боєприпасах також пропонується передати більшу кількість метальних зарядів та електрошокових трубок із власних запасів міноборони.
"За оцінками командування оборони, ця пожертва не матиме негайних наслідків для організації збройних сил", - зазначили в оборонному відомстві Данії.
- Раніше Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші винищувачі F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
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