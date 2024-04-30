У День прикордонника України Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"
У вівторок, 30 квітня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт"
Про це він написав у Telegram.
30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Клименко привітав українських бійців та заявив про створення нової бригади.
"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - написав міністр.
Клименко додав, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини - лише частина супротиву, який триває і досі.
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