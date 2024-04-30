У День прикордонника України Клименко заявив про створення третьої бойової бригади ДПСУ - "Гарт"

Про це він написав у Telegram.

30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Клименко привітав українських бійців та заявив про створення нової бригади.

"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - написав міністр.

Клименко додав, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини - лише частина супротиву, який триває і досі.