У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв

Про це повідомила пресслужба Дії.

Вказано, що тимчасово не працюють заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок "Дія".

"Команда Дії разом із колегами з головного сервісного центру МВС працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи послуг у пресслужбі Дії пообіцяли повідомити у соцмережах.

Наразі для водіїв доступні лише заміна чи відновлення водійського, призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.