У Дії тимчасово не працюють дві послуги для водіїв
У застосунку "Дія" ввечері понеділка, 4 серпня, перестали працювати дві послуги для водіїв: над їхнім відновленням працюють
Про це повідомила пресслужба Дії.
Вказано, що тимчасово не працюють заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного засобу через застосунок "Дія".
"Команда Дії разом із колегами з головного сервісного центру МВС працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг", - йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи послуг у пресслужбі Дії пообіцяли повідомити у соцмережах.
Наразі для водіїв доступні лише заміна чи відновлення водійського, призначення або скасування належного користувача транспортного засобу.
- Уранці 3 серпня користувачі повідомляли про проблеми зі входом у застосунок "Дія". Проте Мінцифри каже, що це не технічний збій, і радить оновити застосунок.
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