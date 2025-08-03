У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити

Про це повідомляє перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Дії.

Оновіть застосунок Дія — уночі модернізували сертифікати безпеки

Повідомляється, що цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Це технологія, яка захищає з’єднання між вашим пристроєм і сайтом або застосунком, щоб ніхто сторонній не міг втрутитися.

За словами Федорова, така модернізація робиться регулярно, адже "Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною".

У Мінцифри порадили оновити застосунок через Play Market або Apple Store, щоб і далі користуватися цифровими документами та послугами.