У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити
Уранці 3 серпня користувачі повідомляли про проблеми зі входом у застосунок "Дія". Проте Мінцифри каже, що це не технічний збій, і радить оновити застосунок
Про це повідомляє перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Дії.
Оновіть застосунок Дія — уночі модернізували сертифікати безпеки
Повідомляється, що цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Це технологія, яка захищає з’єднання між вашим пристроєм і сайтом або застосунком, щоб ніхто сторонній не міг втрутитися.
За словами Федорова, така модернізація робиться регулярно, адже "Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною".
У Мінцифри порадили оновити застосунок через Play Market або Apple Store, щоб і далі користуватися цифровими документами та послугами.
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