Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити

У "Дії" зранку фіксують технічні проблеми при вході: Мінцифри пояснило причину і розповіло, що робити

Світлана Кравченко
3 серпня, 2025 неділя
10:22
Технології Застосунок "Дія"

Уранці 3 серпня користувачі повідомляли про проблеми зі входом у застосунок "Дія". Проте Мінцифри каже, що це не технічний збій, і радить оновити застосунок

Зміст

Про це повідомляє перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Дії.

Оновіть застосунок Дія — уночі модернізували сертифікати безпеки

Повідомляється, що цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Це технологія, яка захищає з’єднання між вашим пристроєм і сайтом або застосунком, щоб ніхто сторонній не міг втрутитися.

За словами Федорова, така модернізація робиться регулярно, адже "Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною".

У Мінцифри порадили оновити застосунок через Play Market або Apple Store, щоб і далі користуватися цифровими документами та послугами.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
Читайте також:
Кирило Буданов
Автор Марія Науменко
2 серпня, 2025 субота
Буданов: якщо ми не змінимося, Україна зникне
Автор Вадим Денисенко
2 серпня, 2025 субота
Уперше ймовірність 30-денного перемирʼя стала більш як 50%
Україна школа
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2025 четвер
У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям
Київ
+25.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.62
    Продаж 48.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
3 серпня
12:12
Загублену картину Сальвадора Далі, куплену за €173 на гаражному розпродажі, продадуть на аукціоні за понад €30 тисяч
12:05
OPINION
Вікно можливостей: Пекін на перехресті
11:41
Стів Віткофф
Віткофф заявив, що США працює з урядом Ізраїлю над планом припинення війни у Газі
11:11
Суддя Сергій Должко
Суддя Должко з райсуду на Полтавщині у своїх рішеннях не визнає існування держави Україна, українських громадян, органів влади та законів: що це взагалі таке
10:59
Оновлено
РФ у ніч на 3 серпня атакувала Україну ракетами та дронами: у Миколаєві, на Харківщині та Запоріжжі є постраждалі
10:15
ГУР здобуло секретну документацію про новітній російський атомний підводний човен "Князь Пожарський"
10:00
OPINION
Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року
09:56
Каліфорнія снігопад
Рекордний снігопад та повені на сході Австралії: десятки тисяч людей залишилися без електрики
09:55
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Запорізькій області, чим затримали постачання палива окупантам у Бердянськ
09:08
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знешкодили 61 ворожу повітряну ціль
08:51
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни у липні окупували 564 кв. км української території, - DeepState
08:42
Володимир Зеленський
На тлі корупційного скандалу Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка
08:32
Ексклюзив
Завдяки фонду "Українська фундація "Мрія" діти військових відпочинуть у Буковелі
"Літо без війни": з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових
08:31
У російському Сочі через атаку БПЛА палає нафтобаза
08:27
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 138 боїв: найбільше зіткнень на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Який зв’язок між Telegram та санкціями Євросоюзу?
07:48
Ексклюзив
У Гатному на Київщині пройшов перший фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
За сприяння родини Ющенків на Київщині пройшов перший Фестиваль героїчної кави "Філіжанка"
07:30
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу на фронті втратила ще 920 військових
06:02
OPINION
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення
06:00
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
В окупованому Донецьку чиста вода лишилася тільки у бутлях за ціною 10,50 грн/літр
00:35
Олександр Сирський у командному пункті поблизу Покровська (2 серпня 2025 року)
Сирський: на Покровському напрямку ми створили та застосовуємо протидиверсійні резерви
00:04
Дональд Трамп
"Він міцний горішок". Трамп визнав неефективність своїх розмов з Путіним
2025, субота
2 серпня
23:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Україна та РФ будуть простором взаємної ненависті багато десятиріч, - Портников
23:02
Священник Ярослав Вонсович (Польща)
Навроцький призначив собі особистого капелана: хто він
23:02
Оновлено
Затриманих на гей-вечірці під час дня жалоби у Києві відправили до ТЦК, - ЗМІ
22:43
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У Херсоні повністю зникло світло, на Миколаївщині - перебої з електрикою
22:42
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп може довести до того, що він і Путін одномоментно натиснуть на ядерні кнопки, - Портников
22:15
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов очолив антидроновий взвод у "Хартії" й формує ще один з добровольців із Латинської Америки
21:53
Ексклюзив
прапор Палестини
Ізраїль та США не допустять створення повноцінної палестинської держави, - сходознавець Якубович
21:46
Росія створює флот морських безпілотників: чим це загрожує
21:43
Оновлено
Нардепа-"слугу" Кузнєцова та керівника Мукачева Гайдая підозрюють у "відкатах" із закупівель дронів та РЕБ
21:42
РФ ударом КАБу пошкодила у Херсоні міст до мікрорайону Корабел
21:21
Російська ракета вбила в Києві сімʼю зі Словʼянська: подружжя Микиту та Софію Ламехових, їхнього 2-річного сина та ще не народжену дитину
21:15
Ексклюзив
Україна НАТО
Пріоритетом для НАТО має бути допомога Україні для завершення війни, - генерал армії США Кларк
20:36
цензура
Путін підписав закон, що забороняє прокат фільмів у РФ, які "дискредитують традиційні духовно-моральні цінності", - ЦПД
20:03
OPINION
Міжнародна драма зі Spotify і дронами
20:01
Міжнародна космічна станція, МКС
Компанія SpaceX доставила чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію всього за 15 годин польоту
20:00
Оновлено
УПЛ 2025/26: "Верес" слабший за "Динамо", а "Зоря" рівна у силах з ЛНЗ. Розклад і результати 1-го туру
19:37
"Коли я балотувався на посаду, він був дуже вороже налаштований": Трамп заявив, що P.Deddy своєю критикою ускладнив процес помилування
19:35
Ексклюзив
"Орешник"
Переміщення "Орешника" - це ще один ступінь ескалації, але без реальних дій, - Інститут конфліктології та аналізу РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV