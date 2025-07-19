У Дніпрі швидка розбилася об стовп: загинув медик, ще двоє поранені
19 липня у Дніпрі в ДТП за участі автомобіля швидкої допомоги загинув медик, його колега та водій дістали травми
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
ДТП сталася 19 липня близько 5-ї ранку на просп. Богдана Хмельницького у Дніпрі.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп.
В результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини події з’ясовуються.
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