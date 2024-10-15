У Дніпрі й області можливі перебої з водопостачанням: причина

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Шановні мешканці Дніпропетровщини, зокрема Камʼянського та Верхньодніпровська! У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на Аульському водоводі, можливі тимчасові перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Лукашук додав, що часткова відсутність водопостачання також стосується жителів Дніпра.

Місцева влада просить заздалегідь подбати про запас питної води. Наразі всі відповідні фахівці працюють над усуненням неполадок.