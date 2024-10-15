У Дніпрі й області можливі перебої з водопостачанням: причина
Через проведення ремонтних робіт на Аульському водоводі у Дніпрі та області можливі тимчасові перебої з водопостачанням
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Шановні мешканці Дніпропетровщини, зокрема Камʼянського та Верхньодніпровська! У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на Аульському водоводі, можливі тимчасові перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Лукашук додав, що часткова відсутність водопостачання також стосується жителів Дніпра.
Місцева влада просить заздалегідь подбати про запас питної води. Наразі всі відповідні фахівці працюють над усуненням неполадок.
- Влітку мер Дніпра Борис Філатов заявляв, що втримати на генераторах систему мільйонного міста під час постійних обстрілів і блекаутів неможливо, тому людям варто готуватися до важкої зими.
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