У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі Еспресо.

Вона зазначила, що Угорщина вже активно перешкоджає інтеграції Українидо ЄС. Вона згадала останні заяви премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який розповів про те, що "вони зроблять все неможливе й можливе для того, щоб зупинити рух України до ЄС".

"Тому я вважаю, що відповідальність на ці прискорення чи обіцяні прискорення, очікування цих прискорень, лежить в рамках самого ЄС, всередині ЄС. Не у взаєминах між Україною і Угорщиною. Україна проявила велику сильну добру волю стосовно готовності вирішувати проблемні питання, якщо такі є, а на маніпуляції якими користується сьогодні Угорщина відповідь має бути суто з боку країн членів ЄС. Я думаю що інструменти є", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що принципово важливо поновити ту динаміку і запит на подальше розширення Євросоюзу, яке розпочалося у 2022 році, а зараз гальмується Угорщиною.

Климпуш-Цинцадзе запевнила, що робиться все, щоб відкрити переговорні кластери якомога швидше.

"Я, наприклад, вірю, що якраз відкриття кожного переговорного кластера, зокрема кластера основи, воно дасть можливість набагато більш ретельної і прискіпливої уваги Європейського Союзу до тих процесів, які неадекватно розвиваються всередині України і які будуть мусити бути виправленими. І це підтверджують усі мої колеги. Я вважаю, що це і в інтересах України, і в інтересах майбутнього розширення. А що стосується настроїв і готовності колег: в різних країнах по-різному. Стосовно того, як зупиняти, скажімо, в цих недобросовісних, я буду так говорити, намірах Угорщину, на даний момент немає консенсусу стосовно того, а як діяти. Чи використовувати, наприклад, ту саму сьому статтю Угоди про Європейський Союз, яка через порушення Угорщиною верховенства права, свободи медіа всередині країни? Тобто порушення європейських засад, взагалі базових принципів і базових цінностей, чи позбавити її слова і голосу. Це теж шлях. І мені здається, що з кожним днем ми наближаємося до того, що цей шлях буде таки використаний проти Угорщини країнами-членами ЄС", - резюмувала голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС.