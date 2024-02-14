У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля однієї зі станцій метро
У Харкові на станції метро "Спортивна" почала протікати стеля через зсуви ґрунту викликані постійними російськими обстрілами: наразі ведуться ремонтні роботи
Про це інформує пресслужба Харківського метрополітену.
"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до робіт з усунення протікання співробітники метрополітену приступили ще минулого тижня, наразі ремонтні роботи продовжуються.
"Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - вказали у пресслужбі.
У Харківському метрополітені наголосили, що протікання стелі не загрожує підтопленням станції та не несе небезпеки перевезенню пасажирів.
Крім того, там нагадали, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт для пасажирів також зачинений центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників". Натомість перейти можна через боковий пішохідний перехід.
- 4 грудня 2023 року стало відомо, що у Харкові запрацює дитячий садок під землею. Його облаштують на станціях метрополітену, де вже навчаються школярі.
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