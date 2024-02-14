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У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля однієї зі станцій метро

14 лютого, 2024 середа
12:40
Суспільство Метро

У Харкові на станції метро "Спортивна" почала протікати стеля через зсуви ґрунту викликані постійними російськими обстрілами: наразі ведуться ремонтні роботи

Про це інформує пресслужба Харківського метрополітену. 

"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до робіт з усунення протікання співробітники метрополітену приступили ще минулого тижня, наразі ремонтні роботи продовжуються. 

"Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - вказали у пресслужбі. 

У Харківському метрополітені наголосили, що протікання стелі не загрожує підтопленням станції та не несе небезпеки перевезенню пасажирів. 

Крім того, там нагадали, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт для пасажирів також зачинений центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників". Натомість перейти можна через боковий пішохідний перехід.

  • 4 грудня 2023 року стало відомо, що у Харкові запрацює дитячий садок під землею. Його облаштують на станціях метрополітену, де вже навчаються школярі.  

Теги:
Україна
Харків
Війна з Росією
ракетний удар
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