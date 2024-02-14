У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля однієї зі станцій метро

Про це інформує пресслужба Харківського метрополітену.

"Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до робіт з усунення протікання співробітники метрополітену приступили ще минулого тижня, наразі ремонтні роботи продовжуються.

"Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно у нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - вказали у пресслужбі.

У Харківському метрополітені наголосили, що протікання стелі не загрожує підтопленням станції та не несе небезпеки перевезенню пасажирів.

Крім того, там нагадали, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт для пасажирів також зачинений центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників". Натомість перейти можна через боковий пішохідний перехід.