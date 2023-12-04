У Харкові запрацює дитсадок під землею. Його облаштують у метро
У Харкові після Нового року запрацює дитсадок під землею. Його облаштують на станціях метрополітену, де вже навчаються школярі
Таке рішення 4 грудня ухвалила міськрада Харкова.
"Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Дитячий садок працюватиме на станціях метро "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод".
- У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
- А на початку листопада стало відомо, що у селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників.
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