У Харкові запрацює дитсадок під землею. Його облаштують у метро

Таке рішення 4 грудня ухвалила міськрада Харкова.

"Навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.



Дитячий садок працюватиме на станціях метро "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод".