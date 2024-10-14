У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію, щоб перешкодити руйнації памʼятників

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Два роки тому створили Алею пам'яті, на якій записані імена загиблих. У липні на цьому місці знесли паркан, виявилося, що тут будують МАФ: двоповерховий будинок, де надаватимуть ритуальні послуги", - розповіла вдова українського воїна Інна Бондар, наголосивши, що місце є заповідною зоною.

Побратим Олександр за позивним "Голлівуд" зауважив, що сьогодні, 14 жовтня - друга річниця відкриття Алеї захисників, проте її хочуть знести.

"Ми зібралися в цьому місці з побратимами, оскільки тут планують знести алею і встановити МАФи. Ми проти цього. Необхідно вшановувати пам'ять кожного українця й українки, які віддали свої життя за нашу батьківщину, за нашу перемогу. В усі віки героїв вшановували, ставили пам'ятники. У нас багато цих пам'ятників. Але чомусь їм не потрібен сучасний пам'ятник тим, хто загинув на цій війні", - сказав він.

Фото: Юлія Зубченко

Також військовий прокоментував автопробіг до Київської міської державної адміністрації, аби завадити знесенню Алеї.

"Цим пробігом ми нагадаємо нашим можновладцям, чиновникам, що ми є. Ми військові, ми тут і ми вас захищаємо. Ми готові покласти найдорожче - своє життя, тож будьте ласкаві, поважайте це. Ми хочемо нагадати цивільним, що ми досі з вами й боремося не тільки на передовій, а й у кожному місті за вшанування пам'яті ваших близьких, які поклали свої життя і довірили вам нашу країну", - заявив "Голлівуд".

Фото: Юлія Зубченко