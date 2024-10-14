У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію, щоб перешкодити руйнації памʼятників
Алею памʼяті в Києві біля Лукʼянівського цвинтаря хоче знести забудовник і натомість звести двоповерховий магазин ритуальних послуг. Рідні загиблих та їхні побратими зібрали понад тисячу підписів і організували автопробіг до КМДА, щоб передати звернення проти руйнації памʼятників
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
"Два роки тому створили Алею пам'яті, на якій записані імена загиблих. У липні на цьому місці знесли паркан, виявилося, що тут будують МАФ: двоповерховий будинок, де надаватимуть ритуальні послуги", - розповіла вдова українського воїна Інна Бондар, наголосивши, що місце є заповідною зоною.
Побратим Олександр за позивним "Голлівуд" зауважив, що сьогодні, 14 жовтня - друга річниця відкриття Алеї захисників, проте її хочуть знести.
"Ми зібралися в цьому місці з побратимами, оскільки тут планують знести алею і встановити МАФи. Ми проти цього. Необхідно вшановувати пам'ять кожного українця й українки, які віддали свої життя за нашу батьківщину, за нашу перемогу. В усі віки героїв вшановували, ставили пам'ятники. У нас багато цих пам'ятників. Але чомусь їм не потрібен сучасний пам'ятник тим, хто загинув на цій війні", - сказав він.
Фото: Юлія Зубченко
Також військовий прокоментував автопробіг до Київської міської державної адміністрації, аби завадити знесенню Алеї.
"Цим пробігом ми нагадаємо нашим можновладцям, чиновникам, що ми є. Ми військові, ми тут і ми вас захищаємо. Ми готові покласти найдорожче - своє життя, тож будьте ласкаві, поважайте це. Ми хочемо нагадати цивільним, що ми досі з вами й боремося не тільки на передовій, а й у кожному місті за вшанування пам'яті ваших близьких, які поклали свої життя і довірили вам нашу країну", - заявив "Голлівуд".
Фото: Юлія Зубченко
- У серпні повідомляли, що в Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті.
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