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У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

20 травня, 2024 понедiлок
13:28
Суспільство У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

У понеділок, 20 травня, в Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська

Зміст

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали ще в червні 2023 року. 

За словами Кличка, довжина шляхопроводу становить 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу, змонтували 72 балки прогонових будов, облаштували підземний пішохідний перехід, встановили сучасне освітлення. Також тут облаштовують велодоріжки. 

У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

Фото: Віталій Кличко

"Повністю завершити роботи на об’єкті – відкрити рух зʼїздами зі шляхопроводу – плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, зокрема на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", - додав мер міста.

У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

Крім того, планується встановити на обʼєкті нові зупинки громадського транспорту, зробити монтаж контактної мережі тролейбуса й благоустрій території. 

У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

Фото: Віталій Кличко

  • У грудні у столиці відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Теги:
Україна
Віталій Кличко
транспорт
новини Києва
Економіка
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