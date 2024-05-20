У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали ще в червні 2023 року.

За словами Кличка, довжина шляхопроводу становить 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу, змонтували 72 балки прогонових будов, облаштували підземний пішохідний перехід, встановили сучасне освітлення. Також тут облаштовують велодоріжки.

Фото: Віталій Кличко

"Повністю завершити роботи на об’єкті – відкрити рух зʼїздами зі шляхопроводу – плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, зокрема на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", - додав мер міста.

Крім того, планується встановити на обʼєкті нові зупинки громадського транспорту, зробити монтаж контактної мережі тролейбуса й благоустрій території.

Фото: Віталій Кличко