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У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом, який упав під час реконструкції у вересні

20 грудня, 2023 середа
13:14
Суспільство У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом

У середу, 19 грудня, у столиці відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він заявив, що тепер це фактично новозбудований обʼєкт.

Зазначається, що шляхопровід був побудований у 1963 році, але з того часу його капітально не оновлювали. Обʼєкт перебував в аварійному стані.

У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом

Фото: Віталій Кличко / телеграм

Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з поліпшеними характеристиками.

За словами Кличка, новий шляхопровід на один метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилася з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу - 36 м замість 33 м.

У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом

Фото: Віталій Кличко / телеграм

Мер Києва наголосив, що поліпшені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу. Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Також відкрито рух заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Водночас увесь комплекс робіт, а саме влаштування верхнього шару асфальту й доброустрій території біля зʼїздів і заїздів, завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки й тротуари.

У Києві відновили рух Дегтярівським шляхопроводом

Фото: Віталій Кличко / телеграм

  • Нагадаємо, 30 вересня на столичній вулиці Олександра Довженка під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися бетонні балки.
Україна
Віталій Кличко
новини Києва
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