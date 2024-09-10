У Києві на одній із вулиць на два тижні обмежать рух транспорту

Про це інформує КМДА, посилаючись на "Київавтодор".

Вказано, що обмеження руху пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці вул. Юрія Іллєнка від вул. Древлянської до вул. Академіка Ромоданова.

"Комунальна корпорація "Київавтодор"перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київавтодор