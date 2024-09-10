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У Києві на одній із вулиць на два тижні обмежать рух транспорту

Ольга Бабишена
10 вересня, 2024 вiвторок
03:21
Суспільство ями на дорогах

У Києві на вулиці Юрія Іллєнка обмежили рух транспорту на два тижні: з 9 до 22 вересня триватиме ремонт дорожнього покриття

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Про це інформує КМДА, посилаючись на "Київавтодор". 

Вказано, що обмеження руху пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття на ділянці вул. Юрія Іллєнка від вул. Древлянської до вул. Академіка Ромоданова.

"Комунальна корпорація "Київавтодор"перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Київавтодор

  • Раніше у Києві через поточний ремонт проїжджої частини з 9 серпня до 15 жовтня обмежили рух транспорту Північним мостом. 
Теги:
Україна
новини Києва
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