У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом

Про це інформує КМДА.

Вказано, що рух транспорту буде обмежений першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

"Дорожники виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини мосту. На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху", - йдеться у повідомленні.

У Київавтодорі зазначили, що наразі вже виконали ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро. Також розпочато розробку проєкту ремонту й заміни металевих огороджувальних конструкцій пішохідної частини та тротуарів мосту.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали в компанії.

Фото: Київавтодор