У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
У Києві через поточний ремонт проїжджої частини з 9 серпня до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
Про це інформує КМДА.
Вказано, що рух транспорту буде обмежений першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.
"Дорожники виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини мосту. На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху", - йдеться у повідомленні.
У Київавтодорі зазначили, що наразі вже виконали ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро. Також розпочато розробку проєкту ремонту й заміни металевих огороджувальних конструкцій пішохідної частини та тротуарів мосту.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали в компанії.
Фото: Київавтодор
- Раніше у Києві обмежили рух транспорту на вулиці Героїв Дніпра з 26 липня до 24 серпня.
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