У Києві на місяць обмежать рух однією з вулиць: схема
У Києві на вулиці Героїв Дніпра обмежать рух транспорту майже на місяць
Про це інформує КМДА.
Вказано, що вул. Героїв Дніпра з 26 липня до 24 серпня буде обмежено рух транспорту на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вул. Героїв Дніпра з вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської.
Рух вулицею обмежать через продовження реконструкції, а саме влаштування дорожнього з'їзду, транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.
"Комунальна корпорація"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.
Фото: Київавтодор
- Раніше стало відомо, що у Києві у зв'язку з ремонтними роботами на півтора місяця обмежать рух транспорту вулицею Новою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.64
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.36
- Актуальне
- Важливе