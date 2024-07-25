У Києві на місяць обмежать рух однією з вулиць: схема

Про це інформує КМДА.

Вказано, що вул. Героїв Дніпра з 26 липня до 24 серпня буде обмежено рух транспорту на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вул. Героїв Дніпра з вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської.

Рух вулицею обмежать через продовження реконструкції, а саме влаштування дорожнього з'їзду, транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

"Комунальна корпорація"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київавтодор