У Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту однією з вулиць

Про це інформує КМДА.

Вказано, що на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничні колії на вулиці Новій з 16 липня до 31 серпня буде обмежено рух транспорту. На першому етапі робіт буде недоступний рух у напрямку виїзду з міста.

"Комунальна корпорація"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомлення.

Фото: Київавтодор