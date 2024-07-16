У Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту однією з вулиць
У зв'язку з ремонтними роботами у Києві на півтора місяця обмежать рух транспорту вулицею Новою
Про це інформує КМДА.
Вказано, що на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничні колії на вулиці Новій з 16 липня до 31 серпня буде обмежено рух транспорту. На першому етапі робіт буде недоступний рух у напрямку виїзду з міста.
"Комунальна корпорація"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомлення.
Фото: Київавтодор
- Раніше у Києві оголосили про ремонтні роботи на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження руху триватимуть до 31 липня.
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