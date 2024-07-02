У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту

Про це інформує КМДА.

Вказано, що обмеження руху діятимуть з 2 до 31 липня. На з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

"Роботи проводитимуть на ділянці від вул. Богатирської до кільцевої розв’язки на перетині з вул. Зої Гайдай у бік житлового масиву Оболонь", - йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

Фото: Київавтодор