У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту
У зв'язку з ремонтними роботами у Києві на вулиці Героїв Дніпра обмежать рух транспорту майже на місяць
Про це інформує КМДА.
Вказано, що обмеження руху діятимуть з 2 до 31 липня. На з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.
"Роботи проводитимуть на ділянці від вул. Богатирської до кільцевої розв’язки на перетині з вул. Зої Гайдай у бік житлового масиву Оболонь", - йдеться у повідомленні.
Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.
Фото: Київавтодор
- 1 липня на території столиці було запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. Такі заходи введено через сильну спеку.
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