У Києві обмежили рух вантажівок: що відомо
1 липня на території столиці запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. Такі заходи введено через сильну спеку
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Про зняття обмежень водіїв поінформують додатково.
- На 1 липня синоптики прогнозують до +37 градусів.
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