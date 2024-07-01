У Києві обмежили рух вантажівок: що відомо

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - ідеться у повідомленні.



Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмежень водіїв поінформують додатково.